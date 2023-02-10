Okullarda ders başı ertelendi

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MEB, BİR HAFTAUZATTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle eğitime verilen aranın tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu:

“Tüm Türkiye’deki gönüllü on binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye’deki okullarda 13 Şubat’a kadar olan tatili bir hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak.”

ÜNİVERSİTELER İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Yükseköğretim Kurumuda deprem nedeniyle tüm Türkiye’deki üniversitelerin bahar dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklandı. YÖK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

- Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

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- Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

- Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.”