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Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

#Koronavirüs#Salgı#Okul
Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı.

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Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi.

Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi.

KOVİD-19 NEDENİYLE 66 SINIF KAPALI

Bugün itibarıyla 850 bin sınıftan 66'sı Kovid-19 nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93'e ulaştı. Eğitim sistemindeki öğretmen sayısının büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmene karşılık geliyor.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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#Koronavirüs#Salgı#Okul

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