Okullarda ara tatil sona erdi; İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kent genelinde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle trafik akışı sabahın erken saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D 100 kara yolunda Haliç ve Bahçelievler arası ile Avcılar ve Küçükçekmece arasında trafik yavaş seyrederken, Yenibosna mevkisi Mecidiyeköy istikametinde de yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Esenyurt gişelere kadar trafikte araçlar yavaş ilerliyor.

Toplu taşıma araçları ve duraklarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezleri ile metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 69'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81'e kadar ulaştı.