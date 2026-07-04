Okullara LGS düzenlemesi

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Söz konusu değişikliğe göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi ve izlenmesine ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı ve bu süreçlerde dikkate alınacak temel ölçütler belirlendi. Buna göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi ve izlenmesine yönelik değerlendirmelerde; okulun akademik başarısı, gerçekleştirdiği proje ve program dışı faaliyetler, aldığı sertifika, tescil ve belgeler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı ve bu yarışmalarda elde ettiği başarılar ile paydaşlarla yürüttüğü işbirlikleri dikkate alınacak.

KILAVUZ HAZIRLANACAK

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların başvuru, değerlendirme ve onay aşamalarının takvimi de yeniden düzenlendi. LGS puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınma ve izleme sürecinde dikkate alınacak ölçütlere ilişkin tereddütlerin giderilmesi, komisyonların çalışma takviminin güncellenmesi ile usul ve esasların bakanlıkça hazırlanacak kılavuzla belirlenmesi amaçlanıyor.

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YABANCI DİLDE DİPLOMA

Yönetmelikle ayrıca, resmi ortaöğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere, talepleri halinde, Türkçe ve yabancı dilde düzenlenen Anadolu lisesi diploması verilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.