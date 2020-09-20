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Fatih ERDOĞAN/DHA 
Haber Giriş: 20.09.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Okullar yüz yüze eğitime hazır

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Okullar yüz yüze eğitime hazır
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ANKARA'da, yarın başlayak yüz yüze eğitim öncesi okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yarın başlatılacak. 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programına göre yüz yüze eğitim haftada 1 gün olacak. Bakanlık, yurt genelinde yüz yüze eğitime geçilecek okullarda son hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Çankaya İlkokulu'nda da yapılan çalışmaları basın mensupları görüntüledi. Sıralar, sınıflar ve koridorlar başta olmak üzere okuldaki ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

SIRALAR SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE DÜZENLENDİ

Ayrıca, okul ve sınıf girişlerine el dezenfektanı üniteleri yerleştirildi. Sıralar sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, boş bırakılması gereken sıraya 'lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz' uyarıları yapıştırıldı. Benzer şekilde koridorların zeminlerine de 2 metre aralıklarla sosyal mesafe uyarısı olan etiketleri yapıştırılırken, duvarlarda bulunan panolar üzerine koronavirüsten korunma yöntemleri hakkında bilgilerin yer aldığı afişler asıldı. Yine okulla ilk defa tanışacak öğrenciler için 'Okulda ilk günüm' panoları da hazırlandı.

Okullar yüz yüze eğitime hazır

Okullar yüz yüze eğitime hazır


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