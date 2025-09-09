Okullar yeniliklerle başladı

Haberin Devamı

OKULÖNCESİ ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin 1 Eylül’de ‘uyum haftası’ kapsamında okullarına başlamasının ardından dün de tüm kademelerdeki 18 milyonu aşkın öğrenci yeniden sınıfları doldurdu. Yeni dönemin ilk gününü İstanbul’da Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde ve Beylikdüzü’ndeki Büyükşehir İlkokulu’nda izledik. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla trafik yoğunluğunun oluşmaması adına kentteki okullar saat 10.00 itibarıyla açıldı. Yeniliklerle başlayan eğitim öğretim yılında serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla öğrenciler ilk gün okula formalarıyla geldi.

ZİLSİZ DÖNEM

Ayrıca ‘zilsiz okul’ uygulaması başladı ve öğretmenlere de sınıfta cep telefonu kullanımı yasaklandı. Öte yandan geçen yıl kademeli olarak uygulanmaya başlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” programları bu yıl ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10’uncu sınıflarda okutulacak. Eğitim yılının ilk gününde ülke genelinde 74 bin 538 okulda ilk derste ‘Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak’ konusu işlendi.

FİDANLAR DİKİLDİ

Yeni eğitim yılının ilk haftası, orman yangınları konusunda farkındalık yaratmaya ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” kapsamında, okulların ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa bir film gösterim yapıldı. Ayrıca, tüm ilkokul öğrencilerine dağıtılan fidanlar toprakla buluşturuldu. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri heyecanlarını şöyle dile getirdi:

Asil Mete Çolak: Bu yaz çok fazla orman yangını oldu. Bu beni çok üzdü. Ağaçlandırmayı artırmak için fidan dikmek istiyorum ve doğayı korumak için yerlere çöp atmıyorum.

Buğrahan Gürler: Yanan ormanların dumanını gördüm. Bir sürü ağaç ve hayvan yok oldu. Bizim de ilk dersimiz ‘Yeşil Vatan’. Bu kapsamda doğayı nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz.

İSTANBUL’DA YİNE OKUL TRAFİĞİ

- İstanbul Valiliği, il genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün için özel bir düzenleme yaptı. Servis araçları ve velilerin kendi araçlarıyla oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dün resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10.00–15.00 saatleri arasında yapıldı. Ancak buna rağmen trafik nedeniyle okula geç kalanlar oldu. Onlardan biri olan veli Sedat İlhan, “Kızım 2’nci sınıfa oğlum da anaokuluna başladı. Okulun ilk günü olduğu için yollarda çok trafik vardı. Esenyurt’tan Beylikdüzü’ne normalde 15 dakikada varabilecekken bugün 50 dakikada geldik. Bu nedenle de çocuklar ilk dersi kaçırdı” dedi.

2025-2026 TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

Birinci dönem sonu: 16 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

İkinci dönem sonu: 26 Haziran 2026