Okullar yeni döneme hazırlanıyor… İstanbul’da 650 milyonluk bakım onarım

Çalışmalara ayrılan 650 milyon liralık bütçe ile okulların çatısından kapılarına, pencerelerinden elektrik tesisatına kadar pek çok alanı yenileniyor. Çalışmaların bu ayın sonunda tamamlanması ve okulların açılacağı 8 Eylül’de öğrencileri yenilenmiş okulların karşılaması hedefleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 204 bin 750 öğrenci, yeni eğitim öğretim döneminde onarılıp yenilenen okullarında ders başı yapacak.

850 KİŞİ GÖREV ALDI

Okullarda tuvalet onarımı, çatı tadilatı, kalorifer dönüşümü, dış ve iç cephe boyama, drenaj çalışmaları, istinat duvarı onarımları ile yenilemesi, sınıf kapıları değişimi, sıhhi ve kalorifer tesisatı onarımları, pencere yenilemesi, elektrik tesisatı onarımı gibi çalışmalar yapıldı. 650 milyon liralık bütçenin kullanıldığı çalışmalarda yaklaşık 800 kişi yüklenici firmalar adına görev alırken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de yaklaşık 50 kişilik teknik ve idari personel çalıştı.

YANGIN KAPILARI DEĞİŞTİ

Çalışmaların devam ettiği okullardan biri olan Esenyurt’taki Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1300 öğrenci eğitim görüyor. 2003’ten beri eğitimin hizmetinde olan okulun 34 bin metrekarelik kampusunda 5 bina bulunuyor. Bakım onarım kapsamında 3 binanın ciddi bir yenileme sürecinden geçtiğini belirten okul müdürü Serkan Ertem, “Okulun su tesisatı yenilendi, sınıf ve yangın kapıları değişti. Ayrıca çatı onarımları ile ısıtma tesisatları da değişti. Bahçemize 45 adet aydınlanma sistemi yapılıyor. Yeni öğretim yılında öğrencilerimizi en iyi şekilde karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor” dedi.

DIŞ CEPHE DE BOYANACAK

Bahçelievler Şair Zihni Ortaokulu da bakım onarım çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiği okullardan biri. Tuvaletleri, sınıf kapıları yenilenen ve kalorifer ile sıhhi tesisatı onarılan okulun müdürü Dr. Yunus Demirel, “Yaklaşık 774 öğrencimiz var. Okulumuz 1970 yılında yapıldı ancak 2008-2009 öğretim yılında yıkılarak yeniden inşa edildi. 2010 yılından itibaren de şu an bakım onarım çalışmalarının devam ettiği yeni binamızda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Dış cephenin boyanmasıyla çalışmalar sona erecek ve yeni döneme hazır olacağız” diye konuştu.