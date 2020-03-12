Okullar ve Üniversiteler tatil olacak mı? Gözler bugün yapılacak toplantıda..

Okullar tatil oldu mu sorusu ile güne başlayan milyonlarca öğrenci, sabahın ilk saatlerinde alacakları cevaba göre okullarına doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. 11 Mart akşam saatlerinde sonlanan bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında 'okullar tatil mi' sorusuyla birlikte pek çok konuya yanıt verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılmadığı toplantıda, 2020 Nisan ayında yapılması planlanan ara tatil uygulamasının erken tarihe çekilip çekilmeyeceği odak sorulardan birisi oldu. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, CNNTürk muhabiri Duygu Ayaz Bayram okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilecek toplantıda belli olacağını aktardı. İşte, Okullar ne zaman tatil olacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler için yaşanan son gelişmeler

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai karar ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada konu hakkında alınan kararı bildirdi. Okulların tatili konusunun toplantının gündeminde yer almadığını ifade eden Koca, "Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler." değerlendirmesinde bulundu.

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili CNNTürk muhabiri Duygu Ayaz Bayram bilgileri paylaştı. Bayram, 'Milli eğitim Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma yürütülüyor. MEB merkez binasında okullarda uygulanacak corona virüs önlemleri ile ilgili toplantı yapıldı. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıklar büyük bir titizlik içerisinde masaya yatırıldı. Ara tatilin öne alınması söz konusu olursa, bu kez uzaktan eğitim ve telafi eğitim bakanlık tarafından planlandı. Bugün tüm bu tedbirler ve planlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek' dedi. İşte, 'okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştıranlar için detaylı bilgiler.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; ''Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız.'' diyerek konu hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı yaptığı açıklamada Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alınan bir vatandaşın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte önlemler arttırılıyor. İki üniversiteden gelen tatil açıklamasının ardından hem üniversitelerde okuyanlar hem de tüm eğitim öğretim takvimine ara verilecek mi sorusu veliler ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' demişti.

YÖK bazı rektörleri 'koronavirüs' gündemiyle toplantıya çağırdı

YÖK Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantıya davet etti.

Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer aldı.

Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı.



TÜM ETKİNLİKLER İPTAL



Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde koronavirüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.

Üniversitelerinin tüm fakülte ve birimlerinin 11 Mart - 30 Nisan tarihleri arasına planlanmış oldukları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler iptal edildiğine de açıklamasında vurgu yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “30 Nisan 2020 tarihine kadar tüm yurtdışı görevlendirmeler ve seyahatler de (üniversite destekli veya kişisel) iptal edilmiştir. Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat (üniversite destekli veya kişisel) etmiş olan tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği önlemler uyarınca Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 14 günlük bir izolasyon sürecini tamamlamalarını zorunlu kıldık” dedi.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz şunları söyledi: “Ayrıca Üniversitemiz içerisine her blokta kullanabilecek el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Bahar Tatili süresince akademik ve idari personelimiz çalışmalarına evden devam edecek olup, bu dönemde tüm üniversite alanlarımızı kapsayacak detaylı bir ortam dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirilecektir. Aldığımız tüm önlemler konusunda öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ BÖYLE DUYURDU

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüsü nedeniye alınan önlemler kapsamında bahar tatilini öne çekti. Üniversite derslere mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağını duyurdu. Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelen açıklamada ise, ''Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız.'' denildi.



BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA



Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelen açıklamada ise, ''Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız. Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız.'' denildi.









