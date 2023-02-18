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Okullar ve Öğretmenevlerinde 465 bin afetzede kalıyor

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#Mahmut Özer#Öğretmenevi#Afetzede
Okullar ve Öğretmenevlerinde 465 bin afetzede kalıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da Başkent Öğretmenevi’nde misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi. Ardından Etlik Şehir Hastanesine giderek burada tedavi gören depremzede öğretmenleri ziyaret etti.

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Bakan Özer, 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla 71 ilde okul öncesinden liseye tüm kademelerde eğitim öğretimin başlayacağını hatırlatarak şunları söyledi:

“Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, bölgedeki okullarımızın hasar tespitlerini tamamlayacak. İnşallah, hafta sonu da çalışmalarımıza devam edeceğiz ve 1 Mart’tan sonra deprem bölgesinde hangi illerde, hangi ilçelerde eğitim öğretime başlayacağımızı da tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Depremin ilk gününden itibaren bütün arkadaşlarımız sahadalar. Depremzedelere günde 2 milyon kişilik sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra günde 1 milyon 800 bin ekmek üretiliyor. 465 bin vatandaşımıza okullarımızda, yatılı bölge ortaokullarımızda ve öğretmenevlerimizde ev sahipliği yapıyoruz. Öğretmenlerimiz arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Meslek liseleri çadır üretiyor, uyku tulumları üretiyor. Halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri tüm imkânlarla yaraları sarmaya çalışıyor.” 

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