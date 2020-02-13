Aksaray'da okullar tatil mi edildi? 13 Şubat okulların tatil edildiği iller

Günün ilk saatlerinde de gelmeye başlayan okullar tatil edildi açıklamaları, okullara gidecek olan öğrenciler tarafından merakla sorgulanmaya devam ediliyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği birçok merkezde okulların tatil edildiği açıklaması gelirken, çoğu ilde de 'okullar tatil mi?' soruları öğrenciler tarafından yöneltilmeye devam ediliyor. Son olarak sabah saatlerinde Nevşehir'den gelen okullar tatil açıklaması, Konya, Karabük, Aksaray ve diğer çevre illerde de gündemi oluşturuyor. Yola çıkmadan ya da okul öncesi hazırlıklarını yapmadan önce pek çok öğrenci, okullar tatil mi sorusuna göre hareket edecek. Peki, son dakika gelen okullar tatil oldu açıklamaları hangi iller için yapıldı? İşte, 13 Şubat okulların tatil edildiği iller listesi

AKSARAY VALİLİĞİNDEN SON DAKİKA TATİL AÇIKLAMASI

Aksaray Valiliği'nden son dakika okullar tatil açıklaması;

"Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi. <br><br>Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve don nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Göksun, Nurhak ve Türkoğlu ilçelerinin tamamında bugün eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR'DE SON DAKİKA TATİL HABERİ

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.



Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



Akın, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını kaydetti.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.



Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.



Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

BİNGÖL'DE EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Valilik ayrıca, Elazığ- Bingöl Devlet yolunun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı saat 18.10 itibariyle büyük araç trafiğine kapatıldığını aktardı.

AĞRI'DA BUGÜN OKULLAR TATİL

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE VALİLİĞİ'NDE KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada 13 Şubat Perşembe günü Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenler okul müdürlüklerince izinli sayılacaktır."

Çamlıhemşin ve Pazar ilçesinde mevcut kar örtüsünün kalkmamış olması nedeniyle ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Rize'de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında il genelinde 3 gün eğitime ara verilmişti. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulları tarafından izinli sayılacakları belirtildi.

BAYBURT'TA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine bugün da tatil edildi.

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine bugün de tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13 Şubat 2020 Perşembe günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda ilimiz genelinde 12 Şubat 2020 Çarşamba günü başlayan kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki buzlanmanın etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat 2020 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, ana okulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BİTLİS'İN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

VAN'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Van merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı günlerde idari izinli sayıldı.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

SİVAS'TA EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Sivas’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bugün de ara verildi. Vali Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, görderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli şekilde geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı, il genelinde bugün eğitime gün daha ara veriyoruz. İyi okumalar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamuda çalışan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde bugün eğitime ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL

Gümüşhane Valiliği il genelindeki tüm okulların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat günü de tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada 3 gündür il genelinde kar yağışı, buzlanma ve aşırı soğuk nedeniyle eğitim-öğretimin yapılmadığı Gümüşhane’de hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kar yağışı, buzlanma ve çığ riskinin sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ'TA BUGÜN EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Muşta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

TRABZON'UN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

DİYARBAKIR'IN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı birçok köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini artırdı. İlçe Hıfzısaha Kurulu eğitim öğretimde sıkıntılar yaşandığından dolayı ilçe merkezinde ve köylerdeki tüm okulların 13 Şubat günü tatil edilmesine karar verdi.

BİR TATİL HABERİ DE ARTVİN'DEN

Artvin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı.

TUNCELİ'DE EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda, Hozat ilçesinde de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte sabahtan bu yana etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarla Hozat ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda 13 Şubat'ta eğitime bir gün ara verildi.

MALATYA'DA KAR ENGELİ

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı yazılı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini söyledi. Açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre 13.02.2020 Perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edildiğinden, kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla, halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

SİİRT'TE EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki okullar bugün tatil edildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışının devam ettiğini vurguladı.

Kent merkezi ve bağlı köylerde okulların 13 Şubat Perşembe günü tatil edildiğini belirten Atik, "Sevgili çocuklar, sağlığınız bizim için çok önemli, o yüzden perşembe günü merkez ve merkeze bağlı köylerimizde okullar tatil edildi. Bu tatili fırsata çevirip bol bol kitap okuyun. Kar okula engel ama okumaya engel değil. İyi tatiller." ifadesini kullandı.

ADANA'NIN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

ADIYAMAN'DA OKULLAR BUGÜN TATİL

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta dereceli okullarda (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir.” denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.

Adıyaman Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde bugün saat 15.00’a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim- öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde çalışan hamile ve engelli personellerde 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP'TE OKULLARA KAR TATİLİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı Gaziantep genelinde 13.02.2020 Perşembe (1 gün) okullar tatil edilmiştir. Tadını çıkartın" ifadelerini kullandı. Gül, açıklamasında Perşembe günü engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

ORDU'NUN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde devam eden aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda, 13 Şubat perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın" denildi.

KARS'TA 1 GÜN EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Kars’ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

Kars’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman’da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 1 gün tatil edildi.

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından okullar 1 gün tatil edildi.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı, 13 02 2020 Perşembe günü 1 gün okullar tatil edilmiştir. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelide idari izinli sayılacaktır" denildi.

TOKAT'IN 3 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Tokat’ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için 1 gün süre ile ara verildiği ilan edildi. Ayrıca Yeşilyurt, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerindeki son değerlendirmenin kar yağışının durumuna göre ilerleyen saatlerde yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Tokat il merkezi ve diğer ilçelerde eğitime ara verilmeden devam edilecek.

ERZİNCAN'DA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Kar yağışının yoğun olduğu Erzincan'da okullar bugün tatil edildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 12.02.2020 Çarşamba günü öğlenden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat Perşembe günü Akdağmadeni ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların bugün tatil olmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL

Hakkari kent merkezi ile Yüksekova Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 13 Şubat perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

OSMANİYE'NİN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü Bahçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

MARDİN'DE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Mardin il genelinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi. İl genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ŞIRNAK'TA BUGÜN OKULLAR TATİL

Şırnak merkez ve 3 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.