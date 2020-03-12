Üniversiteler ve okullar tatil mi, okullar tatil edildi mi? Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklama geldi

Ülkemizde Corona Virüsü olan bir vakanın tespit edilmesinin ardından 'okullar tatil mi?', üniversitelerde eğitime ara verilecek mi sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından internette aranan konular arasında yerini alırken, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuş, 'Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız.' diyerek konu hakkında bilgi vermişti. Gözler bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Sona eren toplantının ardından konuyla ilgili önemli açıklama geldi. İşte konu hakkında son dakika gelişmeleri

KALIN: İLKOKUL VE LİSELER 16 MART'TA 1 HAFTA TATİL EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı corona virüs toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 5 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, üniversitelerin ise üç hafta tatil olacağını duyurdu. Kalın okulların tatil edilmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı.

İlkokul ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandır. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır.

Vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini erteleme yönündedir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz.

Corona Virüs nedeniyle üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi. Saraç, ''Corona Virüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Meb'den önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

ARA TATİLİ ÖNE ÇEKİLİRSE 'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ' YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 6 Nisan'daki ara tatilin Corona Virüs nedeniyle öne çekilmesi durumunda eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' verilecek.

Bakanlıkta, Corona Virüs tehdidine karşı eğitim süreciyle ilgili planlamalar kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Bakanlık merkez binasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığında düzenlenen toplantılarda Corona Virüse karşı okullarda uygulanacak tedbirler görüşüldü. Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıklar için ayrı ayrı simülasyonlar yapıldı ve farklı senaryolar masaya yatırıldı. Toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmaları da bütün detaylarıyla ele alındı.

'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ'

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 6 Nisan'daki ara tatilin öne çekilmesi durumunda okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması amacıyla 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı. Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye’nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti. Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.

Corona Virüse karşı alınan tedbirlerin ilk iki ayağını 'okullarda bilgilendirme çalışmaları', 'eş zamanlı hijyen' oluştururken, son ayağı 'olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı' olarak belirlenmiş oldu. Bugüne kadar Corona Virüse karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için koruyucu ve önleyici pek çok tedbir uygulandı. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatılırken, ardından tüm okullarda gerçekleştirilen eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte edildi. (Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA - DHA)

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi

MEB, okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazıyı illere gönderdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

11.03 2020 - SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA;



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; ''Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız.'' diyerek konu hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı yaptığı açıklamada Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alınan bir vatandaşın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte önlemler arttırılıyor. İki üniversiteden gelen tatil açıklamasının ardından hem üniversitelerde okuyanlar hem de tüm eğitim öğretim takvimine ara verilecek mi sorusu veliler ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' demişti.