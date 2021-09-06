Okullar saat kaçta açılıyor? Liseler, ortaokullar ve ilkokullarda Okulun İlk Günü heyecanı başladı

Okulun ilk günü okullar saat kaçta açılıyor sorusu gündemde yer almaya başladı. Pek çok velinin çocuklarını okullara göndermek üzere hazırlandığı 6 Eylül Pazartesi sabahı, okula yeni başlayacak pek çok öğrencide heyecanlı bir bekleyiş yer alırken, yeni döneme lise ve ortaokul geçişi ile başlayan öğrencilerde ise okul saati gündemde yer aldı. Peki, Okullar saat kaçta açılıyor? Okulun İlk Günü o detaylar

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Okul işleyişleri bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Ancak;

Sabahçı ve öğlenci sisteminin uygulandığı okullarda sabahçı olanların ilk ders zili 07:30-08:00 arası çalıyor. Öğlenci öğrenciler ise 12.30 ila 13.30 arası sıralarında yer almış oluyor.

Ancak tam gün eğitim alan okullarda ise ders başlangıç saati 09.00 olarak biliniyor.

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