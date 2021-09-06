Okullar saat kaçta açılıyor? Liseler, ortaokullar ve ilkokullarda Okulun İlk Günü heyecanı başladı
Okullar saat kaçta açılıyor sorusu öğrenciler ve velilerin araştırdığı 6 Eylül tarihinde açılacak olan okullar öncesi araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Eylül tarihine ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin tam zamanlı olarak okullara başlayacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine pek çok veli, okulun ilk günü için hazırlıklarına başlamış ve defter, kalem, silgi gibi kırtasiye araç gereçleri ihtiyacını gidermişti. Peki, okulun ilk günü okullar saat kaçta açılıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Okulun ilk günü okullar saat kaçta açılıyor sorusu gündemde yer almaya başladı. Pek çok velinin çocuklarını okullara göndermek üzere hazırlandığı 6 Eylül Pazartesi sabahı, okula yeni başlayacak pek çok öğrencide heyecanlı bir bekleyiş yer alırken, yeni döneme lise ve ortaokul geçişi ile başlayan öğrencilerde ise okul saati gündemde yer aldı. Peki, Okullar saat kaçta açılıyor? Okulun İlk Günü o detaylar
OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Okul işleyişleri bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Ancak;
Sabahçı ve öğlenci sisteminin uygulandığı okullarda sabahçı olanların ilk ders zili 07:30-08:00 arası çalıyor. Öğlenci öğrenciler ise 12.30 ila 13.30 arası sıralarında yer almış oluyor.
Ancak tam gün eğitim alan okullarda ise ders başlangıç saati 09.00 olarak biliniyor.