Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? İşte 2021 yaz tatili tarihi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında son bulacak eğitim döneminin, bitişi için günler kaldı. Öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacakları tarihi sabırsızlıkla bekliyor. İşte MEB'in verdiği 2020-2021 yaz tatili başlangıç tarihi...

Bakanlık yaptığı açıklamada 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.