Okullar ne zaman kapanıyor? 2020 yaz tatili ne zaman başlayacak?

MEB'in üç aylık yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, konu hakkında bilgi almak adına internet üzerinden araştırma yapıyor. 2020 yaz tatili planını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, konuya dair sağlıklı ve kesin bilgiler elde etmek istiyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.