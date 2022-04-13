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Okullar ne zaman kapacak? İşte 2022 yaz tatili tarihi

#Okullar#Yaz Tatili#Okullar Ne Zaman Kapnacak
Okullar ne zaman kapacak İşte 2022 yaz tatili tarihi

Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili araştırmalar başladı. Eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze başlayan eğitim öğretim tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler ilk ara tatili kasım ayında yaptılar. İkinci ara tatil ise 11 Nisan’da başladı ve 15 Nisan’da sona erecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

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Okulların kapanacağı tarih merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler yarıyıl tatiline 24 Ocak tarihinde girdiler. Yaz tatili ise haziran ayında başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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