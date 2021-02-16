Okullar ne zaman açılacak? Okulların yüz yüze açılış tarihi hakkında açıklamalar

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 15 Şubat itibarıyla, kırsal mahalle ve köy okulları ile alınan kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştı. Bazı illerde eğitime başlanılırken bazı illerde kar yağışı nedeni ile yüz yüze eğitime ara verildi. Tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında ise yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Şubat’ta kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı. Bazı illerde okullara kar yağışı nedeni ile ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı sebebiyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Bu arada, kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİ

Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.