Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı'ndan kritik açıklama

Eğitimciler, öğrenciler ve öğrenci aileleri, 2020-2021 eğitim döneminin başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yarı yılda EBA TV aracılığı ile online ve uzaktan eğitim alan öğrenciler, yeni dönemde eğitimin nasıl yapılacağını ve başlangıç tarihini sorguluyor. Öte yandan konuya ilişkin son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...

TAKVİM BELLİ OLDU

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

BAKAN CNN TÜRK'TE KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayımlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Selçuk, pandemi sürecinde aldıkları her kararda bir çocuğun geleceğine dokunduklarını bildiklerini söyledi.

"Hiçbir öğretmenimizin, hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsade etmeyiz. Bunun tartışılması bile söz konusu olmamalı." diyen Bakan Selçuk, karar almadan önce hekimlere hafta hafta danıştıklarını, diğer ülkelerdeki tabloları da günlük olarak izlediklerini anlattı.

Okulların açılma tarihine karar vermenin de artık "ulusal bir meseleye" dönüştüğünü belirten Selçuk, "Şuna inansın, güvensin toplum, böyle bir karar alınırken eğer veri yoksa ortada, eğer riskle ilgili durumlarda bir takım sıkıntı varsa asla bir karar almayız, şu yönde veya bu yönde... Toplum buna şiddetle inansın ve bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararı çok büyük bir dikkatle verdiğimizi muhakkak surette görsünler." şeklinde konuştu.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk, Ahmet Hakan'ın 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağını sorması üzerine de "Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net." diye konuştu.

Ziya Selçuk, LGS öncesinde vaka sayısında patlama olacağı yönünde söylemler olduğunu hatırlatarak, "LGS'den sonra bir patlama olmadı." ifadesini kullandı.

Sınava 1 milyon 473 bin çocuğun girdiğini aktaran Selçuk, "Sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah saat 10.00'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10.00'i 5 geçe Sağlık Bakanlığından bizi arıyorlar. Tek bir çocukla ilgili. Biz hemen tedbirimizi aldık, birinci oturum biter bitmez." dedi.

Bakan Ziya Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Bu senaryolardan birisinde okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslerin online olarak verilmeye devam edildiğini söyledi.

Üçüncü senaryoyu, "Seyreltilmiş" olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti.

Selçuk, dördüncü senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı.

Bu senaryoların kesinleşmiş konular gibi algılanmamasını isteyen Bakan Selçuk, "Bu kesinleşmiş bir şey değil, bu bir senaryo. Biz her duruma hazırlıklıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine toplanacak, bütün bakanlıklar nasıl bu meseleye dört elle sahip çıkıyorsa Milli Eğitim de çıkıyor. Cumhurbaşkanımız bütün verileri gördükten sonra Kabine'de yaptığı tartışmalarla istişarelerle ortaya bir karar çıkıyor. Bu kararı biz toplumla 'Şunu yapacağız.' diye paylaşacağız, zamanı gelince." dedi.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI

Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin maske kullanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Maskeyi, öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz olarak vereceğiz. Burada yıkanabilir bir maske standardımız var. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın standartları. O standartta çocuklarımıza yıkanabilir maske vereceğiz. Onu da meslek liseleri yapıyor. Biz N95 de yapabiliyoruz. Zamanı gelince yeniden vereceğiz. Yıl içinde bir kere vermeyeceğiz. Öğrencilerin maske sorunu yok. Bizim beklentimiz öğrencilerin her yerde maskeli olması. Fakat bazı çocuklarımız ders dinlerken o mesafeyi koruyacak şekilde bazen nefes almakta zorlanan alerjik sorunları olan çocuklarımız var. Bunu da Bilim Kurulu'yla görüştük, LGS'deki standardı orada da getireceğiz. Gözlük buğulamayan maske için Ar-Ge yaptık."

Maske kullanımında yaş aralığı ve bilinçlendirme hususunda da çalışmaları olduğunu aktaran Selçuk, "Bizim hayat bilgisi derslerimiz var. Okullar açılır açılmaz bu ders bağlamında da genel olarak da bir uyum haftası diye bir hafta olacak. O gün ders işlenmeyecek. O hafta eğitim, farkındalığı geliştirme, bilinçlenme haftası olacak. Hangi sınıf ve hangi yaş grubunun hangi etkinliği yapacağı, hangi oyunu oynayacağı... Liselere de yapacağız. Bunu oyun yoluyla yapacağız. Bu tamamen grup oyunlarıyla olacak. Temassız oyunlar listesi var. Bunlar geçen pazar tarım işçilerinin çocuklarıyla beraberdim, tarlalarda onlarla oynadık. Bunla alakalı çok sayıda oyunumuz var." ifadelerini kullandı.

Selçuk, bunla alakalı videoların da hazırlandığı bilgisini vererek, ellerinde hazır oyun listelerinin olduğunu söyledi.