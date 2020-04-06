Okullar ne zaman açılacak? Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?

18 milyon öğrencinin uzaktan eğitim süreci devam ederken yaklaşık 3 haftadır okullarından ayrı kalan öğrenciler, bir yandan da yeniden sınıflarında ders yapacağı günün ne zaman olacağını merak ediyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına odaklanan öğrenciler, bu kapsamda yapılan haberleri araştırıyor. İşte, merakla sorgulanan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.

Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

LGS NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.