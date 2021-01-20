Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan 15 Şubat açıklaması

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında. Koronavirüs sürecinde uygulanan önlemler arasında uzaktan eğitim de bulunuyor. Öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı ve 15 Şubat tarihine işaret etti. Bakan Selçuk, ‘15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar.’ cümlelerini de kullandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var.

15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.