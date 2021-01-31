Okullar ne zaman açılacak? 2021 yüz yüze eğitim takvimi Kabine Toplantısı'nda görüşülecek

Yüz yüze eğitimle okulların başlayacağı tarih, koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim süreci başlarken, okulların ikinci dönemde başlamasına yönelik beklentiler de arttı. En son eğitim öğretim takviminin ele alındığı Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların 15 Şubat'ta açılacağını bildirmişti. Yeni bir karar henüz alınmazken, okullar için şuan 15 Şubat tarihi ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK

Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim dönemi ele alınacak. Toplantıda yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de masaya yatırılacak.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.