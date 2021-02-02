Okullar ne zaman açılacak 2021? Yüz yüze eğitim için MEB'den yeni açıklama geldi! Haftada 2 gün eğitim verilecek

Yüz yüze eğitim için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak sorusuna dün akşam Kabine Toplantısı sonrasında yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerini işaret etmişti. Yüz yüze eğitimle ilgili bir açıklama da bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 15 Şubat'ta ise tüm anaokulların açılacağını açıklayan Bakan Selçuk, açıklamasında detaylara yer verdi. İşte, okulların açılacağı tarihle ilgili bilgiler.

ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, okulların açılış tarihine vurgu yaptı. İşte, o açıklamalar;

Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında olduğu belirtmek isterim. 23 Mart 2020 tarihinden bu yana olağanüstü bir performans sergiledik. Tüm öğretmenlerimize ve sabırla bize destek veren velilerimize teşekkür ediyorum.

15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek, devamsızlık sayılmayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.