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Haber Giriş: 18.05.2020 - 20:28,Son Güncelleme:

Okullar kapatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

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Okullar kapatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri de eğitim öğretim düzenlemesi ile ilgiliydi. Öte yandan MEB uzaktan eğitimin biteceği tarih hakkında da bilgi verdi. Peki, okullar kapatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek” diyerek Üniversiteler ile ilgili olan kararın YÖK tarafından verileceğini açıkladı.

Öte yandan MEB uzaktan eğitimin biteceği tarih hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre;

Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

 

 

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