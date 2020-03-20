Okullar hangi tarihte açılacak? Tatil uzayacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı

Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri çerçevesinde okulların tatil olup online eğitim sistemine geçilmesiyle beraber, okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk "Tatil süreci uzayabilir mi?" sorusu üzerine açıklama yaptı. İşte, tatilin uzayıp uzamayacağı ile ilgili merak edilenler.

TATİL UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, öncelikle ara tatili öne aldıklarını, ikinci haftanın tatil olmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı, okulda yapılan bir eğitimin eve yansıması olduğunu belirterek, "Tatil değil, uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle Bilim Kurulunun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak." diye konuştu.

Bakanlıkların kararları tek başına değil eş güdümle aldığını, her bakanlığın işinin diğer bakanlığın işini etkilediğini vurgulayan Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var. Biz diyoruz ki, önümüzdeki hafta uzaktan eğitimi yaptık, hemen ertesi hafta ders başladı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Diyelim ki bu süreç uzadı, bununla ilgili hazırlığımız var, daha da uzadı ve öğretim dönemi tamamen kapandı mesela, bunu sadece olasılık olarak söylüyorum, bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak, her şeye hazır olmak, senaryoların ötesinde bütün iş ve işlemleri adım adım hayata geçirmek. Bizim yaptımız şey bu. Acaba şöyle mi, böyle mi olacak diye sorulabilir. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz ve sürekli bir olasılık diyagramı üzerinde, 'şu olursa, bu olursa bu olmazsa' diye farklı senaryolar geliştiriyoruz. Bu öğretmen eğitimiyle, ölçme değerlendirmeyle, dijital alt yapıyla, sınavlarla, uzaktan öğretimle, televizyon kanallarıyla hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz olacak, burada kaç teknik eleman gerekiyor, kaç öğretmen sürdürülebilir şekilde bu süreci yönetebilir, bütün bunların hepsinin matrisi çıktı, bu matris üzerinde çalışıyoruz."

Bakan Selçuk, "Bilim Kurulu tatili uzatma kararı alırsa ve bu, eğitim döneminin kapanması şeklinde olursa ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, biz çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan onları dezavantajlı bir duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin elbette yürütülmesi söz konusu, ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Yani rahat olun, zaten yüz yüze aldığınız, çalıştığınız konular var. Ayrıca biz size destek oluyoruz, televizyon kanalıyla, EBA'yla, Youtube içeriğiyle vesaire, size destek oluyoruz. Bu anlamda endişe etmeyin. Senaryo ne olursa olsun, aniden bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Biz yayılım stratejilerine bakıyoruz, yani nasıl bir yayılma gösteriyor, hangi hızla gösteriyor bizim bunlarla ilgili eğitimsel tedbirlerimiz ne olabilir, bunlarla ilgileniyoruz. O yüzden de bu kararları alırken mesela okulları kapatma kararını alırken bir ihtimal üzerinden gittik, başka ülkelerle karşılaştırma yaptık. Filanca, falanca ülkede şu hızla şu şekilde yayılıyor, orada alınan tedbir paketi bunlar, getirilen kısıtlamalar şunlar, bu tedbirlerin olduğu ülkelerle, tedbirlerin zayıf ya da hiç olmadığı ülkelerde yayılım nasıl gelişiyor? Bütün bunlara baktığımızda hemen okulu kapatma kararı aldık. Bu yayılımı azaltmak için aldık bunu."