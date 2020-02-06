Ankara'da okullar tatil olacak mı? Okullar bugün tatil mi?

Hava sıcaklıklarının ani düşüşünün ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok şehirde kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde Ankara'da kar yağışı başladı. Bu gelişmenin ardından ilk ve orta düzeyde eğitim alan yüz binlerce öğrenci okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte, 6 Şubat kar tatili olan iller hakkında ayrıntılar...

AĞRI'DA EĞİTİME ARA

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.

Ağrı’da iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 06.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ağrı’nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki okulların da tatil edildiği bilgisine ulaşıldı.

TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

Tunceli’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı özellikle kırsal alanda yaşımı olumsuz etkilerken, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Ovacık ilçesinde 2 gün süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

ÇALDIRAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.



İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.



Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Ankara Valiliği tarafından henüz yapılan bir açıklama yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, dün öğle saatlerinde kar yağışıyla ilgili şu uyarılarda bulunmuştu;

"İstanbul'da bugün fırtına var, lodos var, basınç düşüşü var. Kuvvetli lodos havaya nem taşıyor. Bugün yağış alacağız, günün ikinci yarısında şu andaki verilerde 16,17,18 gibi ağır kuvvetli bir sağanak var. İki üç saat yağacak ama kuvvetli yağacak. Bu kadar sıcaklığın yükselişinin, o rüzgarın kuzeye dönüp yavaş yavaş sıcaklığı aşağı çekmeye başlaması yağışları getirecek.

Kar da yarın gün ortalarından itibaren kar olasılığı başlıyor. Akşam saatleri gibi kar göreceğiz. Cuma öğleden sonra itibariyle yine kar yağışı var. Cuma gece gelecek yağış hem daha kuvvetli hem de soğuk havayla gelecek. Cuma akşamı ve Cumartesi günü; eksi 3 derece. Bugün 17 dereceyiz, cumartesi -3 derece. Cumartesi sabahına, beyaz örtüyle uyanma ihtimalimiz var. Yarınki kar yağışı daha yumuşak ve kısa süreli olduğu için o ihtimali veremiyoruz. Pazartesi günü okulların tatil olma ihtimali de çok zor, çünkü Pazar günü yağış yok.