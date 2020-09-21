Minikler okula başladı... İşte İstanbul'da sabah trafiği

Okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda bugün başladı. 21-25 Eylül’de gerçekleştirilecek uyum programına göre yüz yüze eğitim haftada 1 gün olacak. Bakanlık, yurt genelinde yüz yüze eğitime geçilecek okullarda son hazırlıklar tamamlandı.



Miniklerin okula başlaması öncesinde İstanbul trafiğinde ise yoğunluk gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapmasıyla trafiğe katılan okul servisleri yoğunluk oluşturdu. Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.40 itibariyle yüzde 45 olduğu görüldü.

OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde denetimlerde bulundu. Servis şoförleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte İstanbul'un bir çok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Dolmabahçe Meydan'da da polis ekipleri okul servislerinde denetledi. Durdurulan servislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi.

Servis şoförleri de trafik polisleri tarafından yönetmelik kapsamından bilgilendirildi.

Bir servis şoförü, "Temizlik konusunda aracımda maske var, devletin talimatlarına harfiyen yerine getiriyoruz. Araçta dezenfektan var, ayrıca burada yedek dezenfektan var. Ekstra bir talimat gelirse onları da yerine getiririz" diye konuştu.

KADEMELİ MESAİ 28 EYLÜLDE



İstanbul Valiliği tarafından yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluğun önlenmesi amacıyla kademeli mesai saati uygulamasına geçilme kararı da alınmıştı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vardiya sistemiyle mesai yapan İl Jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Sağlık Kuruluşları ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; mesaiye kademeli olarak saat 07.00, 08.00 ve 09.00’da başlayacaklarını belirtmişti.



Yeni mesai saatlerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinde 08.00-16.30, sağlık kurumlarında 08.30-16.30 olarak belirlendiğini kaydeden Vali Yerlikaya, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 09.00-16.30 saatleri arasında olacağını duyurmuştu.









