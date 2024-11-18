Okullar açılıyor

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Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrenciler yeniden okullarıyla buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım’da başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona erdi. Okullarda çalan ilk ders zili ile birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yeniden okullarında, sınıflarında buluştu. Eğitim öğretim, 20 Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatiline kadar devam edecek. Bir sonraki ara tatil 31 Mart - 4 Nisan’da.