Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Bilim Kurulu'ndan önemli detaylar

Okullar ne zaman açılacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Normal şartlarda 15 Şubat tarihinde açılacağı açıklanan okullar için Bilim Kurulu'nun yapmış olduğu son açıklama kafaları karıştırdı. Bilim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre okulların 15 Mart tarihinde açılması önerildi. Peki, okullar 15 Mart tarihinde açılacak mı? İşte, o bilgiler

OKULLAR 15 MART'TA MI AÇILACAK?

Kabinede 15 Şubat’ta bitecek ara tatilin ardından başlayacak ikinci yarıyılla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. Bu çerçevede okullarda eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği konusunda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 15 Şubat’ta açılması için ilke kararı aldığı bilinirken, Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 15 Mart’ta başlaması için görüş bildirmişti. Okulların vaka sayısına ve aşılama oranına bağlı olarak 15 Mart’tan itibaren belli sınıfların kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlaması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Okulların açılmasına dönük yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabineye bilgilendirme yapacak.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK

Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim dönemi ele alınacak. Toplantıda yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de masaya yatırılacak.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.