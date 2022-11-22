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Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçakladı

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#Kastamonu#Lise Öğrencisi#Bıçaklı Saldırı
Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 17:09

Kastamonu'da, okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi B.K. (17), müdür yardımcısı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

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Olay, öğle saatlerinde, Aktekke Mahallesi'ndeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti. B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçakladı

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#Kastamonu#Lise Öğrencisi#Bıçaklı Saldırı

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