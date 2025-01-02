Okuldan önce müzik

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan okulöncesi müzik eğitimi programı İstanbul Beşiktaş’taki Yıldız Erten Anaokulu’nda başlatıldı.

GİTARDAN DARBUKAYA

İlk defa bir devlet okulunda uygulanacak olan bu programla, okuldaki yaklaşık 160 öğrenci gitardan kemana, bağlamadan darbukaya farklı enstrümanlarla eğitim görecek. Bu uygulamanın kısa zamanda hem İstanbul’a hem de ülke geneline yayılmasını beklediğini dile getiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şunları söyledi:

YETENEKLER KEŞFEDİLECEK

“Erken çocukluk yani 36 ile 72 aylık zaman diliminde çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi oldukça önemli. Bu amaçla okulöncesinde müzik ve sanat eğitimini bir program dahilinde yıl boyunca öğrencilerimize sunmaya başlıyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın içinde gizli kalan yetenekleri erken yaşta keşfedeceğiz ve onların ilerleyen yıllarda akademik olarak güçlü bir şekilde yetişmelerine katkıda bulunacağız. Önümüzdeki yıl İstanbul’un tüm ilçelerindeki anaokullarının en az bir sınıfında program uygulanacak.”

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ENSTRÜMANLARLA TANIŞTILAR

Okul Müdürü Gülbahar Uysal, okuldaki çalışmalara hem akademisyenlerin hem uzmanların hem de öğretmenlerin katkı sağlayacağını belirterek, “Teknik kısımları müzik öğretmenleri yürütecek, müzik kültürü ile ilgili diğer temaları da okulöncesi öğretmenlerimiz çalışacak. Dolayısıyla çocuklar, yaş ve gelişim özelliklerine uygun şekilde eğitim alacaklar” dedi. Öte yandan eğitime başlayan öğrenciler, sınıflarındaki enstrümanlarla tanıştılar.