MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı
GeriGündem Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı
Abone Olgoogle-news

Gaziantep'te bir okuldan klima dış ünitesi ve malzemelerini çalan genç yakalandı.

Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacahmet Mahallesi'nde bulunan bir okuldaki klima dış ünitesi ve boruları ve bazı malzemeleri çalındı. Olayın ardından okulda inceleme yapan Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ve çevredeki güvenlik kameralarından şahsın önce eşkaline sonra da kimliğine ulaştı. Operasyon ile şahsı, olay günü giydiği kıyafetler ve olayda kullandığı malzemeler ile birlikte ele geçiren polis ekipleri, genci gözaltına aldı.
Şahsın emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle