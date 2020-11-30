Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacahmet Mahallesi'nde bulunan bir okuldaki klima dış ünitesi ve boruları ve bazı malzemeleri çalındı. Olayın ardından okulda inceleme yapan Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ve çevredeki güvenlik kameralarından şahsın önce eşkaline sonra da kimliğine ulaştı. Operasyon ile şahsı, olay günü giydiği kıyafetler ve olayda kullandığı malzemeler ile birlikte ele geçiren polis ekipleri, genci gözaltına aldı.

Şahsın emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.