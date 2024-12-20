Okuldaki veli toplantısının ardından sürpriz parti: Mangalda pişmanlık

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ÇOCUKLARIN eğitiminde çoğunlukla ‘anneler’ ön plana çıkarken İstanbul Beşiktaş’taki Hüseyin Aycibin İlkokulu, babaları da sürece dahil etmek için farklı bir etkinlik düzenledi. Okulda ‘babalar kahvaltısı’ adı altında gerçekleştirilen etkinliğe, 100’ü aşkın baba katıldı. Toplam 456 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü ilkokulda, okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencilerinin babaları, çoğunluğu oluşturdu. Babalar, toplantının ardından mangal yapacaklarını düşünerek güne keyifle başladı. Ancak bu kez mangalda yiyecekler değil, onların pişmanlıkları vardı.

İÇ ISITACAK MESAJLAR OKUNDU

Kahvaltının ardından başlayan toplantıda önce çocukların babaları için yazdığı sıcak mesajlar okundu. Bu mesajlarda çocukların hepsi babalarının kendilerinin kahramanı olduğunu ve onları çok sevdiğini dile getiriyordu. Ayrıca çocukların mesajlarında babalarıyla vakit geçirmekten büyük mutluluk duydukları da yazıyordu. Kimi babasına, ‘Senin okuduğun kitaplarla uyumak çok güzel’ derken kimi de ‘Seni çok seviyorum ama anneme biraz daha yardım etmeni istiyorum’ diyordu. Mesajlar babaları hem duygulandırdı hem de güldürdü.

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ORTAK NOKTA VAKİT AYIRAMAMAK

Toplantının devamında ise okul müdürü Erhan Ziya Sancar, babalara birer küçük not kağıdı verdi ve onlardan çocuklarını yetiştirirken ‘keşke’ dedikleri, pişmanlık duydukları ne varsa yazmaları istendi. Salondaki babaların büyük çoğunluğunun pişmanlık duyduğu konu aynıydı; çocuklarına yeterince zaman ayıramamak ve iş gereği cep telefonuyla çok vakit geçirip onlara kötü örnek olmak.

Daha sonra hep birlikte neşe içinde onları bekleyen mangal partisi için okul bahçesine çıktılar. Ancak, gördükleri manzara hepsini şaşırttı. Çünkü onları hayal ettikleri gibi kocaman bir mangal değil, küçük bir piknik mangalı karşıladı. Üstelik üstünde yiyecek bir şey de yoktu. Okul müdürü Sancar, babalardan pişmanlıklarını yazdıkları kâğıtlarla bu küçük ateşi büyütmelerini istedi. Sancar, “Bu kâğıtların yanması çocuklarınızla olan ilişkinizde yeni bir başlangıcın temsili olsun. Bu günden sonra bir daha pişmanlık duyduğunuz eylemleri yapmayın” dedi. Ardından babalar, teker teker kâğıtlarını ateşe attı.

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‘BABALAR EĞİTİMDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR’

HÜSEYİN Aycibin İlkokulu Müdürü Erhan Ziya Sancar, “Babalar kahvaltısı’ etkinliğini görev yaptığım okullarda 20 yıldır uyguluyorum. Amacım, babaların eğitimde önemli bir aktör olduklarının farkına varması, çocuklarının eğitim ortamlarını görmeleri ve eğitimcilerle iç içe olmalarını sağlamak. Etkinliğimizin sonunda ise ‘babalık günahı’ dediğimiz pişmanlıkları yazmalarını ve yakmalarını sağladık. Bu sayede eve döndüklerinde ‘baba’ rollerini çok daha coşkuyla ve mutlulukla yerine getirecekler” ifadelerini kullandı.

ETLER DEĞİL KÂĞITLAR YANDI

- 1’İNCİ sınıf velisi Murat Ertürk, “Çok iyi düşünülmüş bir etkinlikti. Benim yazdığım ve yaktığım pişmanlık şuydu: ‘İşim gereği çok stresliyim ve evde de hem eşime hem de çocuğuma bu stresi yansıtıyorum. Keşke yansıtmasam.’ Artık eve gittiğimde stresi değil, sevgiyi yaşamak ve yaşatmak istiyorum” diye konuştu.

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SUCUK BEKLENİYORDU

1’inci sınıf velisi Enis Güleray ise “Beklentilerimin dışında çok renkli ve ufuk açıcı bir gün oldu. Benim pişmanlığım, pazar günleri dışında oğluma zaman ayıramamaktı. Mangalda ise sucuk falan yeriz diye düşünüp heveslenmiştim. Ancak sadece kâğıtları yaktık” dedi.