Okuldaki skandal sonrası ekipler harekete geçti: Müdür gözaltına alındı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı.
Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.
OLAY
Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.
Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.