Okuldaki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 16:28

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

63 HESABA YÖNELİK YASAL İŞLEM

Okuldaki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı.

