Okuldaki rezaletin perde arkası

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Öğretmen#Zorbalık
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:00

Ankara’da fizik öğretmeni M.C.’ye öğrencileri tarafından yapılan saygısızlık tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Olayın dersin son dakikalarında olduğu öğrenildi. Öğretmen M.C. “Haylazlık yapmış olabilirler, çocuklara bir şey yapmayın” dedi. Bütün sınıfın inceleme altına alındığı soruşturmanın odağında 10 öğrencinin olduğu öğrenildi.

ANKARA Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde (KMAK) bir grup 10’uncu sınıf öğrencisinin fizik öğretmeni 61 yaşındaki M.C. ile ders sırasında alay etmelerini gösteren video  büyük tepki çekti. Bu video sosyal medyada yayınlandıktan sonra M.C.’nin sınıfta uğradığı kaza nedeniyle hastanede olduğu anlaşıldı. 61 yaşındaki fizik öğretmeni ayağı takıldığı için kürsüden düşmüş ve kolu kırılmıştı. Kaldırıldığı İbni Sina Hastanesi’nde beyin kanaması şüphesi ve kolundaki kırık nedeniyle gözetim ve tedaviye alındı. M.C.’yi hastanede ziyaret eden Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak söz konusu videoda görülen öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını söyledi. 

‘SİSTEMATİK ZORBALIK’

Olayın perde arkasında neler yaşandığını M.C.’nin meslektaşlarına sorduk, öğretmenlerin yanıtları özetle şöyle:

“Günümüzde çocukların giderek zalimleştiği manzaralarla karşı karşıyayız. Bu olay da aslında bunun bir yansıması. Görüntülerde görüldüğü üzere burada öğretmen arkadaşımıza karşı ciddi bir saygısızlık söz konusu. M.C., sakin mizaçlı ve çocuklara karşı baba gibi tavır takınan bir meslektaşımız. Bu hocamıza yapılanlar ilk değil. Ancak bunlara rağmen meslektaşımızın en sert hali videoda görüldüğü gibidir. Bir süredir kendisine karşı süregelen bir zorbalık söz konusu.

‘DERSİN SONUNDA OLDU’

Normalde okulda telefonlar sabahları toplanıyor. Son saat, dersin bitimine 10 dakika kala öğrencileri göndeririz, telefonlarını alırlar. Bu olay da okulun dağılmasına dakikalar kala, dersin sonunda öğrenciler telefonlarını geri aldıktan sonra yaşanmış. 

Diğer yandan görüntülere yansıyan bu olayın dışında öğretmen arkadaşımız M.C., geçirdiği kaza sonrasında yaralı şekilde okuldan bir başka öğretmenin refakatinde hastaneye kaldırıldı. Başı kanlar içindeydi ve kolu kırılmıştı. Ambulans alıp götürdü. Hastaneye gittiği günün akşamında ise bu görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Daha önce çekilen bu görüntülerin arkadaşımızın hastaneye kaldırıldığı gün paylaşılmasına ise bir anlam veremiyoruz.”

O ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNİ SAVUNDU: HAYLAZLIK YAPMIŞ OLABİLİRLER

- ANKARA İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali soruşturma sürecini ve öğretmen M.C. ile konuşmalarını Hürriyet’e anlattı:

“Okula gitmeden önce öğretmenimizi hastanede ziyaret ettim. Kritik bir durumu yok. Kolu kırık ve alnında bir yarılma söz konusu. Burada dikkat çeken şu ki; öğretmenimiz yaşananların ardından çocukları, öğrencilerini savunuyor. ‘Çocuklarımı çok seviyorum. Biraz haylazlık yapmış olabilirler, sonuçta gençler. Ben çok seviyorum onları. Çocuklara bir şey yapmayın diyor.

Esas olayın merkezinde 10 öğrenci var. Böyle olayların aynı öğretmene karşı daha önce de birkaç kez yaşandığını saptadık.”

