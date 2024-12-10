Okulda taciz suçlaması

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İSTANBUL’da, M.K. isimli kadın, özel bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyordu. Kazakistan uyruklu D.K. de aynı okulda beden eğitimi bölümünün başında müdür pozisyonundaydı. İddiaya göre M.K. adlı öğretmeni takıntı haline getiren D.K. ilk olarak sözlü tacizlerde bulunmaya başladı. Sözlü tacizlerini fiziksel eyleme dönüştüren D.K., meslektaşı olan M.K.’nin kalçasını elledi. İşinden olma korkusu yaşayan M.K., bu durumu sadece okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de D.K. adlı öğretmene uyarı cezası verdi. Olayın ardından D.K. ile M.K. isimli öğretmenlerin okuldaki odaları ayrıldı. D.K. isimli öğretmen, toplantı yapacağı iddiasıyla M.K.’nin odasına gitti. Yaklaşık 30 dakika boyunca bilgisayardaki dosyaları inceleyen D.K., M.K.’nin yanına oturdu ve İngilizce olarak ‘Çok güzel kokuyorsun’ dedi. D.K.’nin yanından uzaklaşan M.K., dersle ilgili notlarını tutmaya devam etti.

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M.K.’nin yanına tekrar yaklaşan D.K., iki eliyle genç kadının göğüslerinden tutarak sıkmaya başladı. Uğradığı taciz karşısında şoka giren M.K., ‘Ne yapıyorsun?’ diye bağırarak tepki gösterdi. D.K., M.K.’nin iki bileğini sert bir şekilde tuttuktan sonra göğüslerini tekrar sıktı. M.K., engel olmak için D.K’ye karşı koymaya çalıştı. D.K.’yi elleriyle ileriye doğru itekleyen M.K., aldığı darbe sonucunda dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere çarpan M.K. bayıldı. Kendisine geldiğinde cep telefonundaki panik butonuna basarak yardım isteyen M.K., odasından sürünerek kapıya çıktı ve yardım istedi. M.K.’nin yardımına okulda bulunan temizlikçi yetişti ve durumu okul hemşiresine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.’ye 10 gün iş görmezlik raporu verildi. M.K., doktor raporunun ardından kendisine cinsel saldırıda bulunan ve yaralayan D.K. adlı öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAHKEMEDE SERBEST KALDI

M.K. “Hastanede yapılan muayene sonrası göğüslerimde ve bileklerimde morarmalar mevcut. Yüzümde şişlik, morluk ve ödemler var. Can ve vücut dokunulmazlığım tehlikededir” dedi.

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İddiaları reddeden D.K. savcılıktan tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemede yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.