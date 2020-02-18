Son dakika: Okulda taciz iddiası için oradaydı... Kanal D Muhabiri Şevval Şirin'e gözaltı!

Gerilim Esenyurt'taki bir okulda taciz iddiasıyla başladı. İddia kısa süre içinde bütün okulda duyuldu. Veliler de görevli memuru protesto etmek için okul önünde toplandı. Soruşturma kapsamında tacizci memur tutuklandı.

Ama velilerin isyanı büyüktü. Çünkü iddiaya göre bu ilk değildi, daha önce bir çocuk daha tacize uğramıştı. Kanal D Muhabiri Şevval Şirin de iddiaları okul müdürüne sormak istedi ancak polisin orantısız şiddetiyle karşılaştı.

Kanal D Muhabiri Şevval Şirin, iki kadın polis tarafından önce gözaltına alındı. Sonra okulun içine götürüldü ve mahkeme kararı olmaksızın cep telefonuna el konularak saatlerce bir odada tutuldu. Kısa süre sonra ise emniyet yetkilileri Kanal D Muhabirinin gözaltında olmadığını açıkladı. Şevval Şirin ise polislerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine iki kadın polis de muhabir tarafından darp edildiğini öne sürdü.





