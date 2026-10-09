Okulda şiddete karşı siyaset tek ses

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* “Hasan Arslan (AK Parti Afyonkarahisar): Okullarda psikolojik standartların da sağlanması gerekiyor. Öğretmen arkadaşlarımızın okullara aidiyet duygusunun ciddi anlamda gerilediğini görüyorum. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Aile Bakanlığınca riskli olduğu düşünülen çocukların ailelerinin iyi takip edilmesi gerekiyor. Aileler çocuk fişlenir algısıyla, reçete aldığı zaman, psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kayıt aldığı zaman endişeleniyor. Devrim niteliğinde değişiklikler yapmak zorundayız. İnsan öldüren dijital oyunlar kesinlikle Türkiye’de gösterilmemeli.

DİJİTAL DEVRİYE POLİSLERİ

* İsa Mesih Şahin (AK Parti İstanbul): Dijital mecralarda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, dijital devriye polisleri uygulamasına da geçilmeli. Dizilerimiz, filmlerimiz, medyamız rol modeller ortaya koyuyor. Yayın hayatımızın, rol modeller konusunda bir gözden geçirilmesi gerekiyor. TRT’nin, kamunun gücüyle çalışan bir yayın organının bu konularda daha fazla hassasiyet göstermesini, öncülük yapmasını beklerim.

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* Mehmet Ali Cevheri (AK Parti Şanlıurfa): Kendi coğrafyamdan söyleyeyim. Bizde en çok toplumun istediği silah ve ruhsat. Şahsen kendim çok karşıyım. Peki, sen taşıdın mı? Evet, 1993 yılında bir yıl taşıdım, üniversitede hoca olduktan sonra eve hapsettim, hiç taşımadım. Her gelen valiye özellikle karşı olmalarını da söylüyorum; ama toplumun bizden en çok istediği husus bu. Bununla ilgili, muhakkak, özellikle bir yaptırım olabilmeli.

BİR TANE SİLAH ALMADIM

* Yusuf Beyazıt (Komisyon Başkanı): Ben de üç dönem milletvekili olarak bir tane silah almadım, buradan kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum. Kimse sahip olamasın, sadece Emniyet değil, kimse sahip olmasın.

* Suat Özçağdaş (Yeni Parti İstanbul): Çocukların okul içinde maruz kaldıkları dijital tehditleri ve siber zorbalıkları takip etmek için özel ihbar mekanizmaları kurulmalıdır. Televizyon kanallarında şiddet, suç ve silah kullanımını özendiren içeriklerin denetimi sıkılaştırılmalı ve caydırıcı yaptırımlar getirilmeli. Bu toplumun temel sorunlarından biri, bireysel silahlanma. Halkımızın güvenliğini sağlayacak olan devlettir, silah taşıma hakkı da devlette olmalıdır.

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* Mahmut Tanal (YENİ Parti Şanlıurfa): Çözüm; okullara daha fazla rehber öğretmen görevlendirmektir, her okulda psikolojik danışman sayısını artırmaktır, risk altındaki çocukları erken teşhis etmektir, öğretmenlere düzenli kriz yönetimi eğitimini vermektir, akran zorbalığına karşı sıfır tolerans politikasını geliştirmektir.

ÇEVRİM İÇİ RADİKALLEŞME

* Şenol Sunat (İYİ Parti Manisa): Riskleri olay yaşanmadan önce tespit edecek erken uyarı sistemleri, kurumlararası koordinasyon ve psikososyal destek mekanizmaları güçlü şekilde raporda yer almalı. Rehberlik ve ruh sağlığı hizmetleri güçlendirilmeli. Dijital güvenlik, algoritmaların etkisi, siber zorbalık ve çevrim içi radikalleşme konularının raporda yeterli ağırlığı bulması da önem taşımakta.

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* Ali Öztunç (CHP Kahramanmaraş): Silah meselesini çözmemiz gerekiyor. Bir Emniyet müdürünün, bir üst düzey bürokratın, siyasetçinin bu kadar silah sahibi olmaması gerekiyor. Bununla ilgili bir kanun teklifi hazırlamalıyız. Emniyet amiri, Emniyet müdürü bu kadar çok silaha sahip olmamalı.

KONTROLSÜZ DİJİTALLEŞME

* İbrahim Özyavuz (MHP Şanlıurfa): Aile ile okul arasındaki iş birliğini güçlendirecek mekanizmaların mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Kontrolsüz dijitalleşme ve sosyal medya kaynaklı şiddet içerikleri raporumuzda önemli bir başlık olarak ele alınmalı. Çocuklarımızın dijital ortamda karşı karşıya kaldığı tehditlere yönelik koruyucu tedbirler ve yasal düzenlemeler mutlaka değerlendirilmelidir.

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* Zuhal Karakoç (MHP Kahramanmaraş): Şiddeti özendiren içerikler, zorbalık, çevrim içi radikalleşme ve çocukların maruz kaldığı zararlı dijital etkiler konusunda aileleri ve öğretmenleri kapsayan sürekli eğitim programları hayata geçirilmeli. İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve ilgili tüm kurumların içinde yer aldığı kalıcı bir koordinasyon merkezi kurulmalı.

* Beritan Güneş Altın (DEM Parti Mardin): Aram Tigran Kürtler için çok önemli bir sanatçıdır. Kendisinin çok güzel bir ifadesi var; ‘Eğer bir kez daha dünyaya gelirsem yeryüzündeki bütün tankı, tüfeği, topu eritip cümbüş, zurna, saz yapmak isterim’. Okullarda da ancak barış kültürünü büyüterek bir şeyler elde edebiliriz. Bireysel silahlanmayı önlemek için çok net bir adım atalım.”