HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Okulda rahatsızlanan 11 yaşındaki öykü, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 18:20

Muğla’nın Milas ilçesinde, ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli (11), teneffüste fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Şenli, kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde, Sakarya Ortaokulu'nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüste okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanıp, yere düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenli, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şenli'nin ölüm haberi, ailesi ve arkadaşlarını üzdü.

Öte yandan, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencimiz Öykü Şenli’nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

