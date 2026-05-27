Okulda öldürülen çocuklarına koştular

KAHRAMANMARAŞ’ta 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara, öğrenciler Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Yusuf Tarık Gül ve Almina Ağaoğlu’nun aileleri, arife günü mezarlıklarda bir araya geldi. Aileler, yan yana defnedilen çocukların mezarlarının başında Kuran okuyup dua etti.

İSİMLERİ OKULLARA VERİLSİN

Daha sonra aileler adına açıklama yapan Şuranur Sevgi Kazıcı’nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, 15 Nisan’da evlerine cehennem ateşi düştüğünü söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin tutuklu olan anne ve babalarının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten Kazıcı, şöyle devam etti: “Bayram arifesinde yavrularımızın huzurundayız. Onlar için burada gözyaşı döküyoruz. Dijital mecralarda suça sürüklenen çocukların bu suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi için gerekli adımlar atılmalı ve tabii ki yasal anlamda bu caninin annesinin, babasının en üst düzeyde yargılanması ve ceza alması biz şehitlerin ailelerinin ruhunu, kalbini bir nebze dinlendirecektir. Kahraman Meclis’imiz, bizim Allah’ın indinde şehit olduğunu bildiğimiz ve halkımızın da şehit olarak kabul ettiği bu yavrularımıza şehitlik makamının, resmen bütün yasal haklarıyla birlikte verilmesi gerektiğini ve Meclis’imizin de kıymetli bireylerinin bu gayreti ellerinden geldiği kadar yapacaklarını düşünüyoruz. Meclis’imizden çıkacak yasa neticesinde çocuklarımız şehit olarak bilinmeli ve isimleri kıyıda köşede kalmış herhangi bir okula değil, çeşitli illerin merkezlerinde nitelikli okullara verilmeli. Ayrıca 15 Nisan haftasının eğitime ara vermeksizin eğitim şehitlerini anma haftası olarak ilan edilmesi bizim medeni dünyaya intibakımızda ciddi bir aşama olacaktır.”

‘ADALET SADECE YASA DEĞİL’

Adnan Göktürk Yeşil’in babası Abdullah Cevdet Yeşil de oğlunun şehit sayılması çağrısında bulunarak, “Bu yavrularımız ve bir öğretmenimiz 15 Nisan günü devletimizin okulunda şehit olmuşlardır. Bizim çocuklarımız sokakta, trafikte, balkondan düşüp ölmediler. Dersteyken şehit olmuşlardır. Bugün arife günü. İnsanlar kurbanlık seçerken biz burada yavrularımızın mezarına ve mezar taşına baktık. Bir anne baba için bu ne kadar ağır bir durum” diye konuştu.

Kerem Erdem Güngör’ün babası Mustafa Güngör de adalet beklediğini belirterek, “Adalet sadece yasaların söylediği şey değildir, adalet vicdandır. Yasalarla bakılmasın olaylara sadece. Vicdanen bizi tatmin edecek cezalar verilsin. Biz yandık, bir daha yaşanmasın” dedi.