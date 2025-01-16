Okulda nostalji yaşatıyor... Her öğrenciye mavi önlük aldı

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ Afşin’in 50 haneli dağ köyü Koçovası’ndaki Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlkokulu’nun tek öğretmeni, müdürü ve personeli olan Sema Nur Kızıltaş, mesleğe 2 yıl önce burada başladı. Kızıltaş, her sabah kalkıp öğrencileri gelmeden sobayı yakarak sınıfı ısıtıyor, derslerini tamamlayıp onları evlerine gönderdikten sonra okulu baştan aşağı temizliyor. ‘Çalıkuşu Feride’ gibi köylünün sorunları ve ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenen Sema Nur öğretmen, MEB’in 2024 Aralık’ta yaptığı kıyafet düzenlemesinde yetkiyi okul yöneticilerine vermesinin ardından harekete geçti. Köyde tarlada ya da ahırda ailelerine yardım eden çocukların okul kıyafetlerinin tek tip ve daha özenli olması için nostaljik mavi önlük arayışına başladı ve biraz zor da olsa 17 öğrencisinin her biri için birer mavi önlük buldu.

Haberin Devamı

‘SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATILDI’

Sema Nur öğretmen, öğrencilerine neden mavi önlük giydirdiğini ve onları nasıl temin ettiğini şöyle anlattı:

“Kılık kıyafet yönetmeliğinin değişmesinden sonra velilerimle toplanıp tek tip kıyafetin bizim için uygun olacağını söyledim, onlar da onayladılar. Çocuklar arasında kıyafet farklılıkları nedeniyle akran zorbalığına varan davranışlara bile tanık olabiliyordum. Ancak mavi önlük bulmanın hiç kolay olmadığı da biliyordum. Bu yüzden fikrimi çocuklara ilk önce açıklamadım. Sınıfa, her birini farklı yerlerden bulabildiğim mavi önlüklerle girmeden önce öğrencilerimden gözlerini kapatmalarını istedim. Önlükleri gördüklerinde hepsinden sevinç çığlıkları yükseldi. Her bir öğrencimi tek tek kendim giydirdim. 2016’da okulumuzu yaptıran işinsanı Hasan Gülkaynak’ın mavi önlük konusundaki maddi destekleri sayesinde velilerime maddi yük olmadan bu değişimi sağladık.

‘BAYRAMLIK SANDILAR’

Öğrencilerim mavi önlüğü ilk gördüklerinde eskiden okula bu şekilde gidildiğini bilmiyorlardı. İlk önce sanki onlara bir bayramlık elbise aldığımı düşündüler. ‘Yeni elbisemiz oldu’ diyerek sevindiler. Sonra onlara benim de mavi önlükle okuduğumu anlattım. Bazı velilerim kendi çocukluklarındaki önlüklerini sandıkta saklıyorlarmış. Öğrencilerim mavi önlükle evlerine döndükleri ilk gün aileleri sandıktan kendi önlüklerini de çıkarmış ve çocuklarına ‘Seninkileri de saklayacağız’ demişler. Ertesi gün okula gelen öğrencilerim heyecanla ‘Öğretmenim sandıktan çıkan siyah önlüğü bile gördük’ dediler.”

Haberin Devamı

İMKÂNSIZLIKLAR İÇİNDE ÇALIKUŞU

MAVİ önlükle okulunda nostalji yaşatan Sema Nur öğretmen, yaşam öyküsünü ve okuldaki çalışmalarını da şöyle anlatıyor:

”Kırşehir’de doğup büyüdüm. İlk görev yerim olan Koçovası’nda okulun müdür yetkili öğretmeni ve tek personeli olarak 1,2,3 ve 4’üncü sınıfları aynı sınıfta okutuyorum. Burası 50 haneli küçük bir dağ köyü. Kışın yollar kapanıyor, bazen elektriklerimiz kesiliyor, suyumuz donabiliyor. Ben de bu köyde okulun lojmanında kalıyorum. Böyle olunca her sorunda köylü benim kapımı çalıyor. Sabahtan akşama kadar öğrencilerim ve okulun işleriyle ilgileniyorum. Okulun ufak tefek tadilat ve yenileme işlerini de kendim hallediyorum. Akşamları ise üniversite sınavına hazırlanan köydeki büyük öğrencilere yardımcı oluyorum.”

Haberin Devamı

Sema Nur öğretmen, her sabah okula gidip sobayı yakıyor.