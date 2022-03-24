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Okulda müdür yardımcısına saldırı! Suç duyurusunda bulundu

#Saldırı#Okul#Müdür Yardımcısı
Okulda müdür yardımcısına saldırı Suç duyurusunda bulundu

Erzurum'da Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu, oğluyla ilgili şikayetleri iletmek üzere okula davet ettiği velinin saldırısına uğradı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili Terzioğlu, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Olay, 22 Mart'ta, Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci Emir G.'yle ilgili şikayet üzerine okula çağrılan veli F.G., müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun odasına çıktı. Daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G., öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurup, Terzioğlu'na, makam odasında saldırdı. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

3 AYDA 3 OLAY

Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi, olaya tepki gösterdi. Okulun önünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi. Eğitim çalışanlarına şiddet haberlerinin sonunun gelmediğini belirten Gürsoy, 3 ay içinde 3'üncü kez Erzurum'da eğitim çalışanlarının veli saldırısına uğradığını bildirdi.

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Okulda müdür yardımcısına saldırı Suç duyurusunda bulundu

Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun öğrenci yakınının saldırısına uğramasını kınadıklarını belirten Gürsoy, "Bu ve benzeri saldırıların cezasız kalmaması adına tüm hukuki ve idari girişimler tarafımızca desteklenecektir. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Öğretmene uzanan şiddet eli kırılmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikle yeni düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu. 

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#Saldırı#Okul#Müdür Yardımcısı

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