Okulda korkutan yangın... Klima patladı

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Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde Şehit İdris Güler Ortaokulunda öğrenciler dersteyken ikinci katın klima ünitesi birden patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce öğrenciler hemen sınıflardan tahliye edildi.

Bu arada itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, sınıflarda maddi hasar meydana geldi.

Bir veli okulda çocuklar sınıftayken klimanın patlaması sonucu yangın çıktığını, kimseye bir şey olmadığını söyledi.