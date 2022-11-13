Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Okulda kocası tarafından öldürülen Gülsüm Kuyar'ın oğlundan mahkemeye mektup: 'Bu adam bizi döverdi'

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Sincar#Gülsüm Kuyar
Okulda kocası tarafından öldürülen Gülsüm Kuyarın oğlundan mahkemeye mektup: Bu adam bizi döverdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 13:54

Ankara'nın Sincar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (23) hizmetli olarak çalıştığı ortaokulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar'ın (33) tutuklu yargılandığı davanın dosyasına çiftin oğlu H.A.K.'nın (11) yazdığı iddia edilen bir mektup da girdi. Mektupta, "Bu adam bizi döverdi, bize küfürler ederdi. Anneme bir kere 'Aşkım' demedi. O, evde oturup oyun oynarken annem canını dişine takıp çalışıyordu. Eve ekmeği annem alırdı" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Mehmet Kuyar, 21 Şubat'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, okulda tartıştığı 2 çocuk annesi eşi Kuyar'ı 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kaçan Kuyar, 7 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü... 7 gün sonra yakalandıBoşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü... 7 gün sonra yakalandıHaberi Görüntüle

Mehmet Kuyar hakkında 'eşi kasten öldürme', öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından dava açıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Okulda kocası tarafından öldürülen Gülsüm Kuyarın oğlundan mahkemeye mektup: Bu adam bizi döverdi

Haberin Devamı

'YAŞAMA HEVESİMİZİ YİTİRDİK'

Ankara Batı Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya; tutuklu sanık Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma ve babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı.

Okulda kocası tarafından öldürülen Gülsüm Kuyarın oğlundan mahkemeye mektup: Bu adam bizi döverdi

Duruşmada dinlenen anne Acar, küçük torununun henüz 5 yaşında olduğunu belirterek, "Küçük torunum, 'Annemi özledim' diyor. 'Annen artık yok' diyorum, ağlıyor. 'Annemin mezarını kazalım, onu çıkarıp bir kere de olsa sarılayım' diyor. Çocuğumun çocukluğunu çaldı, şimdi de kendi çocuklarının çocukluğunu, annesini, hayallerini çaldı. Yaşama hevesimizi yitirdik" dedi.

Okulda kocası tarafından öldürülen Gülsüm Kuyarın oğlundan mahkemeye mektup: Bu adam bizi döverdi

OĞLUNDAN MAHKEME HEYETİNE MEKTUP

Daha sonra Gülsüm Kuyar'ın ailesinin avukatı Onur Tatar, çiftin 11 yaşındaki oğlu H.A.K.'nin yazdığı iddia edilen bir mektubu mahkemeye sundu.

Okulda kocası tarafından öldürülen Gülsüm Kuyarın oğlundan mahkemeye mektup: Bu adam bizi döverdi

Haberin Devamı

H.A.K.'nın mektubunda, "Sayın hakim bey; bu adam bizi döverdi, bize küfürler ederdi. Saymadığı küfür yoktu. Benim kendi yatağım yoktu, salonda koltukta yatardım. Bilgisayarda videoya gülünce bile kızardı, küfür ederdi. Anneme bir kere 'Aşkım' demedi. O evde oturup oyun oynarken annem canını dişine takıp çalışıyordu. Eve ekmeği annem alırdı. O, işe gideceğim deyip bir bahane uydurup işe gitmezdi. Duygu sömürüsü yaparak bizi etkilemeye çalışıyordu. Bana, 'Annen nerede', 'Baban nerede' denildiğinde cevap veremiyorum. Bunu yapan insanın en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadeleri yer aldı.

Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından 27 Aralık'a ertelendi.

Gözden Kaçmasın

Okulda cinayet Bahçe duvarından atlayarak girmişOkulda cinayet! Bahçe duvarından atlayarak girmişHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Eşini öldürüp, parasıyla deodorant satın almış İfadesi kan dondurduEşini öldürüp, parasıyla deodorant satın almış! İfadesi kan dondurduHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Sincar#Gülsüm Kuyar

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD