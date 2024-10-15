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Okulda kız çocuğuna istismarda bulunan temizlik görevlisi, yeniden gözaltına alındı

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#İstismar#İzmir#Okul
Okulda kız çocuğuna istismarda bulunan temizlik görevlisi, yeniden gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 15:16

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan temizlik görevlisi D.T. (18) tekrar gözaltına alındı.

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Olay, 10 Ekim'de Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okulda kız çocuğuna istismarda bulunan temizlik görevlisi, yeniden gözaltına alındı

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TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, bugün tekrar adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

 

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#İstismar#İzmir#Okul

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