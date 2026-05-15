Okulda kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Menderes Durmuş, hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 13:53

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde okulun bahçesinde top oynayan 14 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşandı. Arkadaşları ile birlikte okulun bahçesinde top oynayan 14 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi Menderes Durmuş, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine koşarak gelen öğretmenleri, yaptıkları kontrolde nabzının durduğunu fark etti. Sağlık ekiplerine haber veren okul yönetimi, kalp masajı yaparak nabzının tekrar atmasını sağlamaya çalıştı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Durmuş’u ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ACIMIZ TARİFSİZ" PAYLAŞIMI

Menderes Durmuş’un okulunda büyük hüzün yaşandı. Okul yönetimi sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Acımız tarifsiz" ifadelerini kullandı.

Cenaze otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

