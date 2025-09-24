×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Okulda kahreden olay: 9 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Kek#Eylül Sözeri
Okulda kahreden olay: 9 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 16:04

Nevşehir'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, yediği kekin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde okulda yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri müdahale etti. Öğretmenler, Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı.

Okulda kahreden olay: 9 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

İLK MÜDAHALEYİ ÖĞRETMENLERİ YAPTI

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan, yaptığı açıklamada, "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

Haberin Devamı

Okulda kahreden olay: 9 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

Minik Eylül için Kalaba Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Avanos İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okulda kahreden olay: 9 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay: 9 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Kek#Eylül Sözeri

BAKMADAN GEÇME!