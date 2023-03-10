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Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

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#Lara#Bursa#Nilüfer
Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 09:29

Bursa’da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.

Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

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Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

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#Lara#Bursa#Nilüfer

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