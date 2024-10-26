Okulda dehşet... Silahı yanında getirip herkesin içinde arkadaşını öldürdü 

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KARAMAN’da Vali Hakkı Teke Spor Lisesi’nin spor salonunda dün 09.30 sıralarında, 11-B sınıfı öğrencisi A.G. (16) ile 11-A sınıfı öğrencisi A.G. Mehmet Eren Parlak (16) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., yanındaki tabancayı çıkartıp, Mehmet Eren Parlak’a ateş etti. Göğsünden yaralanan Mehmet Eren Parlak, yere yığıldı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Eren Parlak, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. A.G. ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı.

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Mehmet Eren Parlak

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

A.G.’nin, Mehmet Eren Parlak’ı, aralarındaki kız meselesi nedeniyle iki sınıfın spor salonundaki voleybol sahasında, ortak ders sırasında, öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde vurduğu belirlendi. A.G.’nin yanında getirdiği tabancanın, yıllık izinde olan Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dayısının beylik tabancası olduğu belirlendi. Dayısının da ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği bildirildi.

Öldürülen Mehmet Eren’in, devlet koruması altında olduğu ve Karaman Sevgi Evleri’nde kaldığı öğrenildi. Mehmet Eren Parlak’ın anne ve babası boşandığı için sevgi evinde kaldığı öğrenildi. Mehmet Eren Parlak’ın cenazesinin bugün Konya’nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi’nde defnedilmesi bekleniyor.

‘DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAĞIZ’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, Mehmet Eren Parlak’ın tabancayla öldürmesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Karaman’da devlet himayesi altında bulunan bir çocuğumuzun, eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bakanlık ekiplerimiz, olayın vuku bulduğu anda ivedilikle harekete geçmiştir. Karaman’da devlet himayesinde bulunan çocuklarımız ve okulda olaydan etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımız bilgisini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çocuğumuza Allah’tan rahmet, Bakanlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun” denildi.

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