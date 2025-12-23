×
Okulda dehşet... Öğretmenini tüfekle böyle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Ender Kara#Öğretmene Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00

12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.K., okul bahçesindeki müdür Ender Kara’yı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Mersin’deki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nun 7. sınıf öğrencisi M.K. (12), dün sabah saat 8.30 sıralarında, iddiaya göre ceketine sakladığı tüfekle okul müdürü Ender Kara’nın karın bölgesine yakın mesafeden ateş etti. Ağır yaralanan Müdür Kara, hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Okulda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. M.K.’nin babası Y.K. (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Olayda kullanılan Y.K.’ye ait tüfeğe de el koyuldu. Çarıklar Mahallesi’nin muhtarı Süleyman Akpınar, aynı zamanda yıllardır öğrenci servisi şoförlüğünü yaptığını belirterek yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

‘ANNESİ 6 AY ÖNCE ÖLDÜ’

“Yaklaşık 1 ay önce müdür, okul bahçesine sivil araçların alınmayacağını söyledi. Ancak müdürü yaralayan M.K.’nin babası bu konuyla ilgili müdürle anlaşmazlık yaşıyordu. Kendisi 2004 yılında birini yaraladığı için hapse girmişti. Hâlâ o zamandan kalan psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Şu an bir işle meşgul değil, kolundaki fiziksel engeli nedeniyle engelli maaşı alıyor ve onunla geçiniyor. 12 yaşındaki M.K.’nin annesi de yaklaşık 6 ay önce geçirdiği bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. M.K.’yi tanıyorum, kendi halinde sessiz sakin bir çocuk. Evden dışarı da pek çıkmazdı.

Okulda dehşet... Öğretmenini tüfekle böyle vurdu

‘SEVİLEN BİR ÖĞRETMENDİ’

Okulda yüzden fazla öğrenci var. Hiçbir velinin okuldan ya da müdürden bir şikâyeti yok. Ama M.K.’nin babası her fırsatta okula gidip idareyi, öğretmenleri şikâyet ederdi. Aslında okul müdürü bu çevrede sevilen ve sayılan öğretmenlerden biri. Bu sabah okul bahçesinde öğrencileri karşılarken vuruldu. M.K, tüfeği ceketine saklayarak okula girmiş ve müdüre yaklaşık 3-4 metre mesafeden ateş etmiş. Hastaneden öğrendiğime göre müdürün durumu ağır, karaciğeri parçalanmış.”

#Mersin#Ender Kara#Öğretmene Saldırı

