Okulda dehşet: Öğretmen müdür yardımcısına silah çekti

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Dün öğleden sonra okula gelen Serdar A. mobbing uyguladığını öne sürüdüğü okul müdürüyle görüşmek istedi. Ancak müdür, kızının sağlık sorunları nedeniyle okula gelmemişti. Bunun üzerine Serdar A. müdür yardımcısı ile tartışmaya başladı. Ardından yanında getirdiği silahını çıkararak, ateş etmek istedi. Silah tutukluk yaptı. Bahçeye çıkan Serdar A. doldur-boşalt yaparken silah ateş aldı. Yüzlerce öğrenci panik içinde dışarı kaçtı. Kaçmaya çalışan Serdar A.’yı okul görevlileri yakalayarak polise teslim etti. Gözaltına alınan Serdar A.’nın çantasından ruhsatsız 1 tabanca, mermiler ve 3 adet bıçak bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.