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Okulda dehşet: Öğretmen müdür yardımcısına silah çekti

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#İstanbul#Beşiktaş#Mobbing
Okulda dehşet: Öğretmen müdür yardımcısına silah çekti
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

İstanbul Beşiktaş’taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, iddiaya göre psikolojik sorunları olan Bilişim Öğretmeni Serdar A. ile okul müdürü arasında bazı anlaşmazlıklar bulunuyordu.

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Dün öğleden sonra okula gelen Serdar A. mobbing uyguladığını öne sürüdüğü okul müdürüyle görüşmek istedi. Ancak müdür, kızının sağlık sorunları nedeniyle okula gelmemişti. Bunun üzerine Serdar A. müdür yardımcısı ile tartışmaya başladı. Ardından yanında getirdiği silahını çıkararak, ateş etmek istedi. Silah tutukluk yaptı. Bahçeye çıkan Serdar A. doldur-boşalt yaparken silah ateş aldı. Yüzlerce öğrenci panik içinde dışarı kaçtı. Kaçmaya çalışan Serdar A.’yı okul görevlileri yakalayarak polise teslim etti. Gözaltına alınan Serdar A.’nın çantasından ruhsatsız 1 tabanca, mermiler ve 3 adet bıçak bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

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#İstanbul#Beşiktaş#Mobbing

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